آمال رضا تشارك في الفيلم السينمائي "زومبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة الشابة آمال رضا، الشهيرة في الفيلم السينمائي "زومبي" المقرر انطلاق تصويره خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بعد انتهاء معاينة أماكن التصوير.

وتظهر آمال خلال أحداث فيلم "زومبي" في شخصية فتاة شعبية تسكن في حارة وتتعرف على بطل العمل علي ربيع بطريقة كوميدية وتساعده على حل مأزق يقع به.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول فرقة غناء شعبية، تتكون من مطرب شعبي ويجسده الفنان علي ربيع، والشاعر وهو دور الفنان حمدي الميرغني ويحدث بينهم العديد من المفاجآت.

فيلم "زومبي" يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان أشرف عبد الباقى، والفنانة شيماء سيف والفنان كريم عفيفي وهاجر أحمد .

جدير بالذكر أن آمال رضا شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "النمر" الذي ضم العديد من الفنانين منهم محمد إمام، نرمين الفقي، محمد رياض، هنا الزاهد، عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف وأحمد عبد الله محمود ومحمود حافظ ومحمد مهران، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سنرجي تامر مرسي.