إياد نصار يروج لفيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
روج الفنان إياد نصار لفيلم "موسى"، المقرر طرحه صيف 2021.
ونشر"إياد" البوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أقوى من الحديد، فيلم موسى صيف 2021".
فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
العمل بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبد الله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.