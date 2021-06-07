إياد نصار يروج لفيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان إياد نصار لفيلم "موسى"، المقرر طرحه صيف 2021.

ونشر"إياد" البوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أقوى من الحديد، فيلم موسى صيف 2021".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبد الله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.