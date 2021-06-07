فن ومشاهير

إياد نصار يروج لفيلم "موسى"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان إياد نصار لفيلم "موسى"، المقرر طرحه صيف 2021.

ونشر"إياد" البوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أقوى من الحديد، فيلم موسى صيف 2021".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبد الله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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