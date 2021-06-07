زينة عاشور توجه رسالة لابنتها جنا عمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت زينة عاشور رسالة لابنتها جنا عمرو دياب، بعد لقائها في برنامج "E .t" بالعربي للحديث عن معاناتها من مرض ADHD "متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه".

ونشرت "زينة" مقطع فيديو من لقاء ابنتها جنا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " إن قوتك في إظهار الكل لك بغض النظر عن رأي أي شخص آخر أمر مثير للإعجاب، أحسنت جوجو لرفع الوعي وأحسنتي لثقتك بنفسك، أحبك دائمًا".

وكانت "جنا" قد كشفت عن معاناتها من مرض ADHD "متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه"، ووجهت رسالة إلى مدرستها السابقة في لندن، وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستجرام: "اسمي جانا دياب، التحقت بمدرسة Queens Gate school، ونصحت بالمغادرة في الصف الثاني عشر بعد تشخيص إصابتي بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، واضطرابات نفسية كاضطراب القلق الهلعي anxiety، لذا كنت أعاني من الصعوبات في الدراسة".

جنا عمرو دياب دخلت عالم الغناء، وأطلقت أول أغانيها "MOUTH TAPED SHUT " عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، كما شاركت والدها الغناء في أغنية "جميلة" في ألبوم "سهران".