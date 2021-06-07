تعرف على موعد عرض فيلم تامر حسني "مش أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان تامر حسني، عن موعد عرض فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، فمن المقرر عرضه خلال أسبوعين.

ونشر "حسني" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمدلله أنا فعلاً مبسوط برد فعلكم اللي فوق الرائع أنا فعلاً تعبت جداً في الدور ده وتقديم وكتابة مضمون زي ده وطبعاً ده بمجهود كل صناع العمل والنجوم الكبار اللي شاركوني وأساتذتي أبطال العمل اللي بشكرهم واحد واحد".

وأضاف: "مستنيكوا في السينمات إن شاء الله في خلال أسبوعين هيكون الفيلم نزل إن لم يعوقه أي أسباب قدريه أو احترازية إن شاء الله".

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومحمد عبد الرحمن، وسوسن بدر، وإياد نصار، وشيرين، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".