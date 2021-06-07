بالفيديو: راكون يقتحم ناقلة جند أميركية.. هذا ما فعله الجنود!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 01:28 مساءً - منذ ساعتين

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة “يو بي آي” للأنباء، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تدافع جنود من الجيش الأميركي، للخروج من مركبة عسكرية، بعد أن داهمهم حيوان راكون.

وحسبما ذكرت الوكالة، فإن الحادثة وقعت في قاعدة للجيش الأميركي بولاية كولورادو.

وأوضح العسكري الذي صوّر الفيديو، أن دخول الراكون للمركبات العسكرية أمر ليس شائعا، وهو ما فاجأ الجنود الذين كانوا في المركبة المدرعة، فهربوا بهذه الطريقة.