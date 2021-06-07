بعد وفاة طفلتها.. الحزن يدق باب جومانا مراد مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تكد الفنانة السورية جومانا مراد الجريحة، تستفيق من حدة وقع الصدمة التي خلفتها وفاة ابنتها “ديانا” في شهر مارس الماضي، إلا وشهدت وقع صدمة جديدة خلفتها وفاة المخرج محمد فردوس أتاسي، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 79 عاماً.

ونعت الفنانة السورية مواطنها بكلمات مؤثرة، دونتها عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، إذ كتبت: “وبعدو الحزن عم بدق بوابنا، أول ما بلشت حاول أطلع منه رجع وفجعني بموت معلمي الأستاذ المخرج محمد فردوس أتاسي الصديق الأخ والأب الحنون الطيب صاحب المواقف الرائعة التي لا تنسى”.

وتابعت جومانا مراد: “ستبقى دائماً في قلوبنا وذاكرتنا بروحك الطيبة وأعمالك التي لا تنسى، لا اعتراض على قدر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة في الفردوس الأعلى يا فردوس، أرجو الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة، العزاء وأحر التعازي لزوجة الفقيد الأخت الغالية رجاء ولأسرة الفقيد، ربي يلهمهم الصبر والسلوان”.

ويعد محمد فردوس أتاسي واحداً من أبرز المخرجين السوريين، وقد توفي متأثراً بمضاعفات “كورونا”، حيث كان أتاسي أصيب بالفيروس منذ نحو 5 أيام، قبل أن ينقل إلى المستشفى إثر تدهور وضعه الصحي.

وكانت جومانا مراد قد فجعت في طفلتها الصغيرة “ديانا” من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، بعد مرور 6 أشهر على ولادتها مع توأمها “علي”.

وأعلنت جومانا وفاة طفلتها، من خلال منشور في “إنستغرام”، نهاية شهر مارس الماضي، معربة عن حزنها لوفاة طفلتها وفراقها الذي وصفته بالصعب، بينما تمنت أن تكون شفيعة لها ولوالدها.