منى السابر: انتهت المهلة الثانية.. وسأنتظر ما سيحدث في المحكمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عن انتهاء تمديد المهلة الثانية، التي منحتها إياها المحكمة لاستكمال المبلغ المطلوب منها، والذي يقدر بـ20 ألف دينار بحريني، وذلك وفقاً للدعوى التي رفعتها عليها ابنتها لرد المبلغ الذي أخذته منها وأنفقته.

وقالت السابر، عبر مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات”: “اليوم انتهت المهلة الثانية التي حددتها المحكمة من أجل استكمال المبلغ المطلوب مني.. وأنا في انتظار ماذا سيحدث نظراً لأن الموضوع مازال على ما هو عليه، ولن يجد جديد”.

وأوضحت السابر أنها تشعر بتعب شديد وتكسير في جسمها، مشيرة إلى أنها مصدومة من أحد المواضيع التي وصلت لها من مقربين، مؤكدة أن هناك بعض المواضيع، التي لا يجب السكوت عنها، خاصة إذا كانت تتعلق بالتربية في المدارس.

وسبق أن كشفت منى السابر تفاصيل وتطورات جديدة، في القضية التي كانت دائرة بينها وبين ابنتها حلا، وعن مصير المبلغ المطلوب منها دفعه، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها لها المحكمة في 18 أبريل الماضي.

وقالت السابر، في تصريحات تلفزيونية، إنها لم تستطع تأمين المبلغ الذي حكمت المحكمة به، موضحةً أن مكتب محاماة الشيخة سلوى، الذي يدافع عنها، تقدم بطلب للمحكمة لاستبدال العقوبة بما ينص عليه الحكم، وأنها لا تعلم ما سيحدث معها خلال الفترة المقبلة.

وتحدثت والدة حلا الترك، لأول مرة، عن أن الحكم البديل الذي قررته المحكمة في حال عدم توفير المبلغ، هو العمل اليدوي وليس السجن.

وتابعت: “الجميع يعلم أنني سأسجن في حال عدم دفع المبلغ، وذلك بسبب تصريحات أكثر من شخص في هذا الشأن للأسف، وهذا غير صحيح”، موضحةً أنها تنتظر حالياً استبدال العقوبة، بعد طلب المكتب الذي يدافع عنها.