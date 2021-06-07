شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة ليلى علوى تتحدث عن فيلمها ماما حامل فى تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر النجمة ليلي علوي فى فيلم "ماما حامل" الذى طرح فى دور العرض يوم الأربعاء الماضى، بدور سمية وهى زوجة بيومى فؤاد وأم حمدى المرغنى ومحمد سلام، وقالت ليلى علوى خلال لقاءها مع الزميل علي الكشوطى على تليفزيون الخليج 365، "لم أتردد لحظة فى قبول دور سمية في فيلم ماما حامل لأنى حبيت الفكرة وفريق عمل الفيلم".

وأضافت ليلى علوي في حورها مع على الكشوطى، "بيومى فؤاد قدم دور كمال زوجى فى العمل وهو زوج كل الزوجات تتمنى أن يحبهن أزواجهن بنفس الطريقة".

وأوضحت ليلي علوى أن كواليس تصوير الفيلم كانت ممتعة برغم التعب والإرهاق لأن فريق العمل يحب بعضه وروحهم حلوة مع بعض وبالتالى ظهر العمل بهذا الشكل.

وانطلق فيلم "ماما حامل" فى دور العرض يوم 2 يونيو الجاري، بدور العرض السينمائى، لينضم إلى قائمة أفلام موسم عيد الفطر، حيث طرح القائمون على العمل، البرومو الرسمى، ولاقى قبولا كبيرا من الجمهور، حيث سيطرت عليه المواقف الكوميدية بين ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام على.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة كل من: ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الإتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين.

"ماما حامل" إنتاج شركات سينرجى فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان، هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام، أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات، لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تُفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.