شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني بعد نجاح برومو "مش أنا": "تعبت جدا فى الدور وكتابة مضمون زى ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم تامر حسني عن سعادته بنجاح برومو فيلمه الجديد "مش أنا"، والذي تصدر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بعد أن حقق 10 ملايين مشاهدة في يوم واحد والذى يعد أعلى نسبة مشاهدة إعلان لفيلم عربى على مستوى العالم، حيث احتل المركز 49 عالميًا على موقع يوتيوب العالمى.

وكتب تامر عبر حسابه بموقع "انستجرام" : "الحمدلله أنا فعلاً مبسوط برد فعلكم اللي فوق الرائع أنا فعلاً تعبت جداً في الدور ده و تقديم و كتابة مضمون زي ده و طبعاً دا بمجهود كل صناع العمل و النجوم الكبار اللي شاركوني وأساتذتي أبطال العمل اللي بشكرهم واحد واحد .. مستنيكوا في السينمات إن شاء الله في خلال أسبوعين هيكون الفيلم نزل إن لم يعوقه أي أسباب قدرية أو احترازية إن شاء الله".



تامر حسني

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.