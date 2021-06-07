فنانة خليجية تتعرّض للتنمّر بسبب الشيب وعدم الزواج.. شاهدوا كيف ردت!

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 11:55 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة العمانية زارا البلوشي وهي تردّ على أسئلة وتعليقات من بعض متابِعاتها اللواتي سخرن من الشيب في شعرها، وعايرنها بسبب تأخرها في الزواج وعدم تكوين أسرة.

وعبّرت البلوشي عن انزعاجها الشديد من تعليق كُتب فيه: “شعرك أصبح شايب وفاتك قطار الزواج والإنجاب، نصيحة التفتي شوي لنفسك وكوّني أسرة، الأشياء اللي إنتي فيها ما راح تدوم لبكرة لما يتقدّم فيكي العمر”.

ونشرت الفنانة المقيمة في المملكة العربية السعودية المقطع عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، وردّت على التعليق بالقول: “الشيب أصابني في شعر رأسي منذ أن كنت في الـ16 من عمري ويمكن أصغر كمان”، وأضافت: “لو وصلت سنّ الـ50 ولم أجد الشخص المناسب للزواج وتكوين أسرة فلن أتزوج”.

وتابعت: “أنا أكتفي بتربية القطط في منزلي، ترى الزواج مو بقطار، ولو راح القطار الأول بيجيك القطار الثاني، والزواج ليس شرطاً ليكون لدي عائلةـ عندي بيت وأهلي وأخواتي كلهم عائلتي”.

يُذكر أن زارا البلوشي تزوّجت مرتين، الأولى عام 2014 من المخرج السعودي سمير عارف، واستمر الزواج 5 سنوات، حيث انفصلا عام 2019، ثم ارتبطت مرة ثانية خلال العام الجاري، لكن قبل أن يمر شهر على خطوبتها، انفصلت عن خطيبها قبل إتمام الزفاف، ولم تكشف عن هوية الشاب.