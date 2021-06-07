الموت يفجع الفنانة شيرين بشقيقها وسط غياب نجوم الفن

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 11:55 صباحاً - شيعت أمس جنازة شقيق الفنانة الكبيرة شيرين، من مسجد السيدة نفيسة وسط غياب نجوم الفن بشكل كامل، وذلكإثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان المخرج المسرحي، عبد المنعم محمد، قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نبأ وفاة شقيق الفنانة شيرين.

ونشر عبد المنعم صورة للفنانة وشقيقها معلقاً: «انتقل إلى رحمة الله الأخ الغالي علاء شقيق الفنانة العزيزة شيرين، وسيتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء على المقابر، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين في دراما رمضان الماضي 2021، حيث شاركت في مسلسل “القاهرة كابول” بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، رشدي الشامي، نور محمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال، تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.