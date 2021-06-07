هكذا ردّت لمى شريف بعد إتهامها بالإساءة الى جورج وسوف!

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 11:55 صباحاً - بعد إتهامها بالإساءة الى الفنان السوري ​جورج وسوف​، وتداول تصريحات على لسانها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، جاء فيها: “من جورج وسوف؟ هل أصبح نبي؟ أو ولي لكي بعض الفتيات يقوموا بتقبيل يده والبكاء والإغماء، بس أكيد الأذن يلي تسمعله فيها مشكلة مهذلة”، ردّت الفنانة اللبنانية ​لمى شريف​ في مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة، مؤكدة على أن هذه التصريحات مفبركة ولا تمت للحقيقة بصلة.



وقالت لمى في الفيديو: “مرحبا في موضوع أنا كتير مهم حابة أحكي فيه، في بيدج بتطلع أشياء كذبة عني، إن أنا حكيت عن الفنان الأسطورة الكبير الأستاذ جورج وسوف، أنا حابة أحكي إن الأستاذ جورج هو بالنسبة لي مدرسة أنا بتعلم منها، ويا ريت ما نصدقش الكلام اللي قايلينه، أنا في حياتي مغلطتش مع أي فنان، أنا بحترم الكل وخاصة الأستاذ جورج وسوف، أنا بعتبره القمة عندي، فياريت ما يصدقش الكلام الكذب”.