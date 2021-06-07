بتعليق ساخر.. مهند الحمدي يردّ على خبر انفصاله عن خطيبته

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 11:55 صباحاً - لا يزال الممثل السعودي مهند الحمدي وخطيبته اللبنانية فرح مراد يواجهان الشائعات التي تتحدث عن خلافات بينهما أدت الى انفصالهما، وهو ما يصرّان على نفيه باستمرار.

ورغم تهديد مهند كل من يبث الشائعات عن حياته الشخصية، انتشر مجدداً في الساعات الأخيرة خبر انفصاله عن فرح بسبب فيديو، ولكن الفنان السعودي نفى هذا الأمر من خلال نشر صورة تجمعه بحبيبته عبر خاصية الستوريز، معبّراً عن سعادته بحبّها واهتمامها… ثم أعاد مهند نشر مقطع الفيديو المتداول عن انفصاله وعلّق عليه قائلاً: “والله العظيم كتبت ومسحت كثير مش عارف ابدأ من وين!؟ فعلاً أفشل تقرير رأته عيني الربط والأخطاء الإملائية والأخطاء الموضوعية بلاوي”.

وأضاف: “ما عندي مشكلة بالشائعات ابداً، بس عندي مشكلة كبيرة بالمونتاج والصوت ومخارج الحروف والموسيقى والصور الثابتة اللي ما لها طعم لازم فيديو سايلنت مع الفويس اوفر على الأقل شو بقول!؟”.

واختتم مهند تعليقه: “ما ينفع تسموا نفسكم مجلة وأبجديات الصحافة والأخبار ما عندكم يعني على الأقل ارفعوا مستوى كواليتي تعديل التقارير. احترموا عين المشاهد أقل الإيمان”.

وكان مهند الحمدي قد نشر منذ فترة مجموعة من الصور العفوية مع الشابة اللبنانية، نافياً من خلالها كل ما تم تداوله عن خلاف بينهما، ومُبدياً سعادته وفرحه بوجوده مع حبيبته.