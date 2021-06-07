هاني شاكر يدق ناقوس الخطر: “الموسيقيين تعبانين”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الجورنالجي”، الذي يُعرض على شاشة “الحدث اليوم”، إن النقابة استطاعت أن تقوم بواجبها كاملاً نحو أعضائها، رغم أزمة فيروس كورونا من خلال توفير المعاشات والعلاج أو الإعانات، موضحًا أن الجائحة أثرت جدًا على الموسيقيين.

وقال: “بدأنا ندخل مرحلة الخطر، وأنا أدق ناقوس الخطر”، مضيفاً: “الموسيقيين تعبوا بصورة لا تتخيل من أزمة كورونا مثلهم مثل الكثير من قطاعات الدولة”، كما أن قرار مجلس الوزراء حول تخفيف الإجراءات الاحترازية نص على خفض عدد الموسيقيين في الحفلات لـ3 فقط، وهذا شكل صدمة لجموع الموسيقيين، معقبًا: “مش عارف الهدف من القرار دا إيه”، مُطالبًا وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدائم، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالنظر بالاهتمام إلى الموسيقيين، معقبًا: “الموسيقيين تعبانين جدا”.

وتابع: “لديَّ أمل في الله عز وجل ورئيس مجلس الوزراء بالنظر إلى الموسيقيين نظرة حب واهتمام، الموسيقيون وصلوا لمرحلة من الخوف والخطر الكبير جدًا”، مؤكدًا أنه سيقدم التماساً لرئاسة الوزراء حول القرارات الأخيرة الخاصة بالموسيقيين، معقبًا: “إحنا حاسين بمعاناة الموسيقيين، وربنا يقدرنا إننا نقف معاهم عشان نوصلهم لبر الأمان الفترة المقبلة”.