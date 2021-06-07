شفاء علي الحجار وزوجته من كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المطرب علي الحجار تعافيه هو وزوجته من فيروس كورونا، وذلك من خلال نشره لصورة تجمعه بزوجته على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”.

وعلق الحجار على الصورة قائلا: “الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت النهاردة سلبية وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتي هدى.. كتر خيركم لاهتمامكم ودعواتكم”.

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان علي الحجار على المنشور وقاموا بالدعاء له بتمام الشفاء.

يشار إلى أن الحجار أعلن منذ فترة عن إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: “زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة، الحمد لله على كل شيء.. دعواتكم بالشفاء”

يذكر أن النجم المصري طرح أغنية “والله اشتقنالك” في شهر رمضان المبارك، الأغنية من كلمات الفنان صلاح عبدالله وألحان أحمد الحجار.