هالة صدقي تهدّد زوجها بكشف أسراره: “لن يدخل مصر”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة المصرية هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة”، الذي يقدّمه الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنها ترفض أي حوارات أو أحاديث أو مكالمات عبر الهاتف مع زوجها منذ خرج قبل سبع سنوات من حياتها وحياة ابنيها.

ورغم ذلك، نوهت صدقي إلى أنها ساعدت حماها من دون أن يتواصل معها زوجها، قائلة: “ورحمة أمي لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر”.

وأضافت أنها تعرضت هي وولداها منذ سبع سنوات لشتائم وسبّ من زوجها عبر “فيسبوك”، كما أنه كشف تفاصيل تخص منزل الزوجية، مشيرة إلى أنه طلبها أخيراً الى “بيت الطاعة”، وأن ليس في دينها “بيت طاعة” أو طلاق.

وكشفت هالة صدقي أن خلال فترة سفر ولديها للمشاركة في بطولة رياضية، أُلقي القبض عليهما لأن والدهما منعهما من السفر، مؤكدة أنها حاولت تجنيبهما المشاكل لكنها لم تستطع ذلك، متابعةً: “معندناش طلاق وجوزي بيتكلم كده عشان الشهرة”.