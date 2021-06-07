أصالة تتألق في فستان مستوحى من منطقة العلا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت الفنانة أصالة في مناسبة خاصة في حفل أقيم في المملكة العربية السعودية، بفستانٍ مستوحى من حضارة العلا، وذلك من علامة رحيميز السعودية للأختين ود وشهد الرحيمي.

شهد قالت في تصريحات صحفية: «كانت سعادة لا توصف ونحن نعمل على تصميم فستان الفنانة أصالة الجميلة قلباً وقالباً، فجمالها الخارجي كان مرآة لحقيقة جمالها الداخلي»، وعن تصميم الفستان أكملت شهد: «لقد كان التصميم عبارة عن تصوير مشهد بديع في أجمل تحفة عرفها الزمان في شبه الجزيرة العربية وهي منطقة (العلا) وهو تصميم يعكس حضارات مختلفة ومرآة تعكس الإبداع عبر التاريخ من منحوتات صخرية ورمال ذهبية خلابة تجسدت في قطعة فنية جميلة ارتدتها أصالة».

وعن مصدر إلهام الشقيقتين الرحيمي، تقول شهد: «نستلهم تصاميمنا من إبداع الله في خلقه، من أنحاء مملكتنا الغالية، فجمالها وتنوعها يثري مخيلتنا ويحفز العملية الإبداعية لدينا».