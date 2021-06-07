فريق EXO في أقوى عودة من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن شهر يونيو سيكون شهرًا كبيرًا في عالم البوب؛ حيث تستعد بعض المجموعات الضخمة لإصدار موسيقى جديدة.

وبحسب موقع “soompi” كشف فريق EXO (فرقة الفتيان الكورية الجنوبية – الصينية) عبر حسابهم على تويتر عن الجدول الزمني لعودتهم التي طال انتظارها! فقد أصدر EXO جدولًا تفصيليًا لعودتهم يكشف عما يمكن أن يتطلع إليه المعجبون في الأسابيع التي سبقت عودتهم بألبومهم الجديد المرتقب بشدة Don’t Fight the Feeling “لا تقاتل المشاعر”.

“لا تحارب المشاعر” هو ألبوم خاص يحتفل بالذكرى التاسعة لصدور EXO لأول مرة عام 2012 والذي من المقرر إصداره في 7 يونيو الساعة 6 مساءً بالتوقيت الكوري وسوف يؤديها “شيومين”، “بيكهيون”، “كاي”، “تشانيول”، “سيهون” و”دي أو”.

ويأتي هذا الألبوم بعد غياب دام أكثر من عام ونصف منذ ألبومهم السادس “OBSESSION” والذي طُرح في عام 2019.