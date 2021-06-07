“بحرك غزة”.. محمد عساف يزيح الستارة عن أولى أغنيات ألبوم “قصص عن فلسطين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر النجم الفلسطيني محمد عساف أوّل أغنية من ألبومه الوطني “قصص عن فلسطين” بعنوان “بحرك غزة” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “بحرك غزة” من كلمات خالد جمعة، وألحان ياسر عمر، وتوزيع محمود عمار وحققت ما يقارب 100 ألف مشاهدة بعد ساعات من صدورها.

وكان محمد عساف قد أعلن أن ألبومه الوطني يتضمن 7 أغنيات جميعها عن فلسطين وأهلها ومدنها وقراها، يحكي من خلالها رسائل حب لأهل فلسطين وشعبها الطيب.

الجدير ذكره أن ألبوم “قصص عن فلسطين” تأجل صدوره لأكثر من مرة نظرًا لما شهدته فلسطين من أحداث مؤلمة في الفترة الأخيرة، وويأتى إطلاقه اليوم عربون محبّة من نجم فلسطين لبلده وتأكيدًا على أن الشعب الفلسطينى متمسك بأرضه وبحقوقه الثابتة بالعيش بحرية وكرامة