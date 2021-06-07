“الرحلة”.. أول فيلم سعودي بتقنية 4DX ومعالي المستشار تركي آل الشيخ يُعلق: “سعيد جداً وفخور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد صالات السينما، في المملكة العربية السعودية، لاستقبال أول فيلم أنميشن سعودي بتقنية 4DX، كإنتاج مشترك مع اليابان، ويحمل اسم “الرحلة”، حيث تحدد موعد طرحه في السينمات يوم 17 يونيو الجاري.

ووفق الحساب الرسمي لسينمات “فوكس” بالمملكة العربية السعودية، جاء في تغريدة: “أول فيلم أنميشن سعودي يتم إنتاجه بتقنية DX4، بالتعاون مع اليابان، فيلم مليء بأحداث الفانتازيا التاريخية، برؤية إبداعية غير مسبوقة! فيلم الرحلة يعرض في صالات ڤوكس سينما السعودية بتاريخ 17 يونيو!”.

من جانبه، كتب ئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ، تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، عبر فيها عن فخره؛ كون فيلم الرحلة هو أول فيلم سعودي أنيمشن، يتم بالتعاون مع اليابان، فقال: “‏أول فيلم أنميشن سعودي يتم إنتاجه بتقنية DX4، بالتعاون مع اليابان.. سعيد جداً، وفخور، وأشكر شركة (مانجا)، وكل القائمين عليها أبطال”.

يذكر أن أحداث فيلم “الرحلة” تدور في شبه الجزيرة العربية قبل نحو 1500 عام، حيث يتم استعراض قصة البطل أوس بن جبير، عبر فانتازيا تاريخية في قصة ملحمية تعرض الحضارات القديمة في الجزيرة العربية والشرق الأوسط، باستخدام تقنية مميزة وجودة عالية.