الموت يفجع أحمد سعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجع الموت الفنان أحمد سعد، في عمه، حيث أعلن وفاته عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون عمي صلاح اتوفى، البقاء لله أسالكم الدعاء”.

وكانت أزمة قد اشتعلت مؤخرًا بعد أن ظهر أحمد سعد مع طليقته الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان في مسلسل “موسى” الذي عرض رمضان الماضي، وعلق سعد على صور حفل زفاف سمية الخشاب على محمد رمضان ضمن المسلسل، حيث ظهر وهو يغنى ويرقص في الفرح، قائلاً: “ألف مبروك يا موسى ومنجيلكش في حاجة وحشة”، لتشتعل بعدها حرب التصريحات بين سعد وسمية.

مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.