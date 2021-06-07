دنيا سمير غانم تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها دلال عبد العزيز

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"الخليج 365": كشفت الفنانة المصرية دنيا ​سمير غانم​ آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها الفنانة ​دلال عبد العزيز​ التي لا زالت في العناية المركزة، وتخضع حالياً لرعاية صحية، نتيجة إصابتها الشهر الماضي بفيروس كورونا​.

ونشرت دنيا عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستغرام”، صورة عائلية قديمة تجمعها مع والدتها ووالدها الراحل، وشقيقتها الفنانة ​إيمي سمير غانم​، وعلّقت بالقول: “والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا و يصبرنا على فراقه و يشفى ماما يا رب”.

وكانت مصادر طبية أكدت قبل أيام أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تشهد تطورات “إيجابية”، وأن الفنانة شهدت تحسنا خلال الساعات الماضية.

يذكر أن دلال عبد العزيز، أصيبت بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل “عالم موازي” مع ابنتها دنيا سمير غانم، وتم وقف التصوير وإلغاء عرضه.

وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا في أواخر مايو الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مأواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، وتغيبت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز عن حضور جنازته لعدم استقرار حالتها الصحية إثر إصابتها بڤيروس كورونا المستجد.

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