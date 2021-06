"Kingdom" يعود بحلقة خاصة في 23 يوليو

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365": أعلنت منصة Netflix أن 23 يوليو سيكون موعد إصدار الحلقة الخاصة من مسلسل Kingdom بعنوان "Ashin of the North"، والتي ستوسع آفاق السلسلة الكورية الشهيرة، وتكشف عن أصول نبات القيامة الذي تسبب في سيل من الأحداث المأساوية التي اجتاحت جوسون، وسر إمرأة هجرها الجميع تدعى آشين.

تظهر اللقطات التي تم إصدارها مؤخرًا "آشين" وهي تحمل شعلة وتدخل كهفًا غريبًا في الظلام. في الداخل، تكتشف كتابات غريبة على صخرة ونبات القيامة الغامض.

ويقول الإعلان التشويقي: "لإحياء الموتى، يجب دفع الثمن". هكذا تبدأ قصة الوباء الدرامية المثيرة للفضول، وتكشف النقاب عن كيفية انتقال نبات القيامة الذي ينمو في المناطق الشمالية لإحداث فوضى في أرض جوسون.

سيتولى إخراج هذه الحلقة الخاصة من "المملكة" كيم سيونغ هون، الذي أخرج وأشرف على إنتاج الموسم الأول منه. وعادت الكاتبة كيم أونهي، التي كتبت الموسمين الماضيين، لتكتب قصة ملحمية عن مملكة: أشين الشمال.

وستقوم الطفلة كيم سيا، التي أثارت الإعجاب بالتمثيل الماهر في The House of Us و Miss Baek ، بأداء دور Ashin في طفولتها. يعيد Park Byung-eun دوره بصفته Min Chi-rok ، رئيس قسم القيادة الملكية الذي ساعد ولي العهد لي تشانغ في صد المصابين من التسلل إلى القصر الملكي.

وتعود الممثلة الكورية الجنوبية الشهيرة "جيانا جون" التي ظهرت بشكل مذهل كشخصية آشين البالغة في نهاية الموسم الثاني، لإرضاء المشاهدين الذين يطالبون بالمزيد من شخصيتها المثيرة للاهتمام.

يذكر أن "جيانا جون" نفت مؤخراً شائعات طلاقها من زوجها رجل الأعمال "تشوي جون هيوك" ولديها منه طفلين في الثالثة والخامسة من العمر.

وكانت مدونة فيديو على يوتيوب ادعت ان جون انفصلت عن زوجها منذ ديسمبر الماضي وإنهما يتجهان للطلاق بسبب خيانته لها، وإنها تحاول إحتواء الزمة لأجل اطفالها ولتجنب فسخ عقودها الإعلانية بسبب بند الدعاية السلبية الذي قد يعرضها لدفع غرامات باهضة.

إدارة أعمالها ردت بحزم على هذه الشائعات وهددت بمقاضاة كل من تناولها، ومن جهته نفى زوجها رغبته بالحصول على الطلاق بنشره صورة من سلسلة انيمي شهيرة وكتب عليها: "اريد ان اكون زوج جيانا جون" عبر تطبيق اتصالات شهير.