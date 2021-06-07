"علاقاته المتعددة وسبب سفره للعراق بالطفولة".. حكايات راغب علامة في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الاثنين 7 يونيو عيد ميلاد الفنان اللبناني راغب علامة، إذ أنه من مواليد 1962.

ونرصد لكم حكايات بحياة راغب علامة في التقرير التالي:

سبب طلب والدته سفره للعراق

روى "علامة" ببرنامج "السيرة" على قناة "dmc"، سبب طلب والدته سفره للعراق مع قريب لها بمجال التكييفات وهو في سن 14 عاما، قائلاً: "أمي وأثناء تواجدها في البلكونة شاهدتني مرة وأنا بجانب مجموعة من المسلحين يعلموني طريقة فك الكلاشنكوف، لتتنبه أن هذا قد يكون مصيري وبسرعة قالت لقريبها خذه معك أثناء سفرك للعراق، لأن هذا طفل دوماً ما يكون في الشارع وإذا استمر كذلك سيخالط المسلحين أكثر وينجرف للحرب وأخاف عليه من هذا المصير".

ضرب والده له

كشف راغب عن تعرضه للضرب من قبل والده في الصغر: "والدي لم يكن يضربنا، ولكن مرة علم أني طلعت على شجرة ولاد الجيران وقطفت ليمون بدون استئذان، فضربني معتبراً ما فعلته سرقة، وعنفني على ما فعلته".

علاقته بالراحلة صباح

قال علامة إن علاقته بالراحلة صباح بدأت منذ أن كان صغيرا في السن، حيث كان يراها في صغره وهي تسير كإمبراطورة لها هالة كبيرة في منطقة رأس الجبل أمام منزلها، متابعا أنه من أجل رؤيتها قام بتوصيل الطلبات لمنزلها وقت عمله في السوبر ماركت، إلا أنه رأى عندها كلبًا ضخمًا خاف منه وبكى لتراه صباح وتهدئه وقتها.

وأضاف: "تأثرت بما مرت به صباح في الكبر، وزعلت أما قريت خبر إنها باعت بيتها، وروحتلها قلتلها أنا ممكن أشتريلك بيت لو عايزة فلوس وبايعاه علشان العوزة.. لكن قالتلي إن مش ده السبب وإن السبب الحقيقي هو إن البيت كبر عليها، ومحدش معاها خالص، ووقعت في الحمام، فعايزة تعيش في غرفة بأوتيل يكون أحسن".

زوجته "جيهان"

وقال علامة، إنه تعرف على زوجته الحالية جيهان في إحدى حفلاته بدولة الكويت، وكانت في سن الـ16 عامًا، متابعًا "إحنا اتجوزنا سنة 1996 وبقالنا 25 سنة، وكانت بنت بريئة عندها 16 سنة، وكانت معجبة بي مع أهلها"، ولديه منها ولدين هما "خالد ولؤي".

علاقاته النسائية

كشف راغب تفاصيل علاقاته النسائية التي مر بها طوال السنوات الماضية، وأوضح أن ما عاشه -رغم كثرته- كان علاقات حب وليست نزوات، لأنه شخص صادق في مشاعره للغاية، قائلا: "ما بعرف كذب في مشاعري، وما بعرف أضبط مشاعري، لازم أعبر عنها.. يعني لو لقيت واحدة حلوة وشدتني راح أقولها إنتي حلوة وشدتيني".

وتابع: "امرأة واحدة فقط هي التي خدعتني"، موضحًا أنه عاش معها لمدة 4 سنوات بدون زواج، ولم يجرؤ على الاعتراف إعلاميا وقتها بفكرة المساكنة، مضيفا: "هي الوحيدة اللي ضحكت عليا.. خلتني أقول في التلفزيون إني متجوزها.. قالتلي قول إن إحنا متجوزين ومين هيطلب الورق! فكانت غلطة كبيرة في حياتي إني سمعت كلامها وقلت ده".

وأضاف: "كانت علاقة مساكنة لمدة 4 سنوات ولم تكن علاقة زواج، ولم يرد وقتها أن يقول إن علاقتهم خارج نطاق الزواج حتى لا يتسبب في أزمات لنفسه".

أمنيته

كشف علامة ببرنامج "السيرة" عن الأمنية التي يتمناها، قائلاً: "أنا دايمًا نفسي يكون عندي بنت، لكن لم أتمنى أن يكون لديّ طفلة بدون زواج.. الأطفال عموما نقطة ضعفي، وما عندي مشكلة أتبنى طفل الآن وأحبه قد ما بحب أولادي".

وصيته لأولاده

كشف راغب علامة، عن وصيته، قائلا: "أولادي لديهم علاقات عاطفية، وأنا أشجعهم على ذلك، وأنا أتحدث معهم كثيرًا وصديقا لهم.. أنا متأكد أنهم يقوموا بخطأ كبير ووصيتى لهم.. لا تتركوني وحدي".

عداواته

كشف علامة، ببرنامج "السيرة" عدم وجود عداوات له مع أحد، قائلاً: "أنا ليس لديّ أي عداوات، وأجعل مع أولادي مرافقين فقط في لبنان بسبب الأجواء هناك".

لقاح كورونا

أعلن راغب، عن تلقيه لقاح كورونا في دولة الإمارات، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "بحمد الله.. تلقيت لقاح كورونا.. شكراً لإمارات الخير والآمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان".

موقفه من الوضع بلبنان

أوضح راغب علامة، موقفه من الوضع الحالي في لبنان، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "المشكلة في لبنان هو هذا النظام المريض الذي أنتج طبقة سياسية فاسدة وفاشلة ولا مكان فيها للآدمي والنظيف! ، طالما هذا النظام موجود لن يكون هناك حل للبنان وللشباب إلا الهروب والهجرة! لا حل في لبنان إلا بتغيير هذا النظام ! فالانتخابات النيابية المقبلة سوف تنتج نفس هذه الطبقة".

حفلاته القادمة

يستعد راغب علامة لإحياء حفلين غنائيين في مدينة دبي الإماراتية يومي 15 و16 يوليو المقبل، على مسرح دبي أوبرا في إمارة دبي بحضور الجمهور وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.