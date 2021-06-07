النجوم يهنئون تامر حسني على فيلم "مش أنا".. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من الفنانين على تهنئة النجم تامر حسني على فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" المقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

ورد "تامر" على تهانيهم عبر ستوري حسابه على "إنستجرام".

ونرصد لكم الفنانين الذين هنأوا تامر حسني على فيلمه في السطور التالية:

ميرهان حسين

كتبت الفنانة ميرهان حسين: "أيوة بقى.. مبروك يا تيمو".

ورد تامر عبر "ستوري إنستجرام"، قائلا: "شكرًا يا ميرو".

هيثم نبيل

فيما كتب الفنان هيثم نبيل: "ألف مبروك يا تيمو، متأكد إن هنشوف حاجة حلوة كالعادة، أشطر وأنجح مطرب مثل ، وأخف دم على قلبي".

ورد تامر، قائلا: "حبيبي يا هيثم يا فنان يا كبير، ألف ألف شكر، وإن شاء الله الفيلم يعجبك، وهستناك نشوفه مع بعض إن شاء الله".

أحمد فهمي

الفنان أحمد فهمي كتب: "مبروك لأخويا وصاحبي وعشرة عمري أبو التيم".

ورد "تامر" قائلا: "حبيبي يا مفهمه يا أغلى الناس يا صاحب العمر يا أبو قلب جميل".

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومحمد عبد الرحمن، وسوسن بدر، وإياد نصار، وشيرين، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".