الممثل البريطاني بول ميسكال يفوز بجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام "البافتا" لأفضل ممثل

محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021

فاز الممثل البريطاني بول ميسكال بجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام "البافتا" لأفضل ممثل رئيسي عن دوره في مسلسل "نورمال بيبول".



وحصدت الممثلة ميتشايلا كويل جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في مسلسل "أي ماي ديستروي يو" (ربما أدمرك) الذي فاز أيضاً بجائزة أفضل مسلسل قصير.

الـ"هولوجرام".. سلاح منظمي حفل جوائز بافتا لتطبيق التباعد الاجتماعي

وتدور قصة المسلسل حول سيدة تسعى لإعادة بناء حياتها بعد تعرضها للاعتداء الجنسي.

ونال الممثل مالاشي كيربي جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل "سمول إكس" (فأس صغير) الذي تم ترشيحه لـ15 جائزة.

وفازت الممثلة راكي أيولا بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم التلفزيوني "أنتوني".

وحازت الممثلة إيمي لو وود جائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي عن دورها في مسلسل "التربية الجنسية".

وفاز شارلي كوبر بجائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل "ذا كنتري".

وكانت الجهة المنظمة للحفل قد كشفت مطلع هذا الأسبوع أن المشاهير الذين لن يستطيعوا الحضور شخصياً للحفل وسيظهرون على المسرح باستخدام تقنية الهولوجرام.

ولم يشهد الحفل حضوراً لمحبي الأعمال التلفزيونية على السجادة الحمراء كالمعتاد بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا، كما لم يتمكن بعض المرشحين من الحضور .