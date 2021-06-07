شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" بطولة منة شلبى 10 يونيو الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" يوم 10 الشهر الحالي على إحدى المنصات الالكترونية بطولة النجمة منة شلبى، والتى تجسد فيه دور طبيبة عيون لأول مرة فى الدراما، ويواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى للانتهاء منه خلال الأيام المقبلة، والجزء الثانى من العمل يشارك فيه أبطال جدد منهم الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

وتدور أحداث مسلسل "ليه لأ" في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشاكر فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجوه الجديدة من الشباب.

يذكر أن الجزء الأول شارك فى بطولته كل من أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقى، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، ناردين فرج، وصدقي ضخر، وعمر الشناوي، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.