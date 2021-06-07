كورونا يخطف المخرج السوري محمد فردوس أتاسي عن عمر ناهز 79 عاما

محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021

نعت وزارة الإعلام السورية ونقابة الفنانين السوريين المخرج محمد فردوس أتاسي الذي توفي الأحد عن عمر ناهز 79 عاما متأثرا بمضاعفات كورونا.



وكان أتاسي أصيب بالفيروس منذ نحو 5 أيام، قبل أن ينقل إلى المستشفى إثر تدهور وضعه الصحي.

يعد الأتاسي واحدا من أبرز المخرجين السوريين، وهو من مواليد حمص عام 1942، درس الإخراج السينمائي في تشيكوسلوفاكيا، وحاز درجة الماجستير.

وكان عضوا في نقابة الفنانين السوريين منذ 1971، وشغل موقع رئيس دائرة المخرجين في التلفزيون السوري.

كان مسلسل "البيادر" عام 1976 باكورة أعماله الإخراجية للتلفزيون، بعد أول مسرحية أخرجها عام 1971 بعنوان "الغرباء لا يشربون القهوة".

عمل أتاسي مدرسا في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا لأكثر من عشر سنوات وشارك في لجان تحكيم العديد من المهرجانات الفنية في براغ والقاهرة وتونس والمنامة كما حصل على جوائز محلية وعربية عن أعماله المتميزة.

حصل على عدد من الجوائز في مهرجانات: القاهرة، وطهران، والرياض، وتونس، وبراغ.

من أعماله: "أحلام منتصف الليل"، "اللوحة السوداء" "مذكرات عائلية"، "الطبيبة" "مذكرات عائلية"، "ياقوت الحموي"، "المحكوم"، "ثلوج الصيف"