"براءة ريا وسكينة".. أول أعمال حورية فرغلي بعد عمليات الأنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن أول أعمالها بعد نجاح جراحة "زرع الأنف" واستعادة قدرتها على الكلام بطريقة طبيعية.

واتفقت حورية على استكمال تصوير دورها في فيلم "براءة ريا وسكينة"، والذي توقف تصويره منذ فترة طويلة بسبب أزماتها الطبية.



وينتمي الفيلم لتصنيف أفلام الإثارة والأكشن، حيث يكشف دور الاحتلال البريطاني في تلفيق تهم القتل لـ"ريا وسكينة" لتشويه سمعتهما، وأن الثنائي كان في الحقيقة يؤدي دوراً وطنياً وهو استدراج جنود الاحتلال وقتلهم ودفنهم، وليس قتل النساء بالخنق وسرقة مصوغاتهن كما تردد سابقاً.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1920، بالتزامن مع العصر الحالي، حيث يقوم شاب وفتاة يعملان في الصحافة بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية "ريا وسكينة" ويتوصلان إلى شخص مقيم في مدينة الإسكندرية عاش خلال هذه الفترة، والتقى "ريا وسكينة"، ويسرد لهما القصة الحقيقية كاملة.

فيلم "براءة ريا وسكينة" يشارك في بطولته الفنانة حورية فرغلي، منة فضالي، أحمد منير، أشرف مصيلحي، محسن منصور، أشرف طلبة، ومن قصة سيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج السوري عبدالقادر الأطرش.

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها بولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على حصان أثناء ممارسة رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضاً مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.