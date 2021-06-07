بوسي شلبي تهنئ راغب علامة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على تهنئة الفنان راغب علامة بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 7 يونيو من كل عام.

ونشرت بوسي، صورة تجمعها مع راغب علامة وزوجته، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وراغب طيب، ومبروك جيجي".

ويحتفل راغب علامة بعيد ميلاده اليوم الاثنين 7 يونيو، إذ أنه من مواليد 1962، ومتزوج حاليا من جيهان علامة، ولديه ولدان هما "خالد ولؤي".

جدير بالذكر أن راغب علامة يستعد لإحياء حفلين غنائيين في مدينة دبي الإماراتية يومي 15 و16 يوليو المقبل، على مسرح دبي أوبرا في إمارة دبي بحضور الجمهور وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.