ملك قورة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ملك قورة، جمهورها ومتابعيها، صورا من أحدث جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

وظهرت "قورة" في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بملابس صيفية من أمام "حمام سباحة"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة ملك قورة شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "جمع سالم"، وبطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطي، محمد دسوقى، أيمن عزب، أحمد سلطان وحنان سليمان.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.