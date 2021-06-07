شكرا لقرائتكم خبر عن صناع أغنية "مبطلناش إحساس" يتعاونون مع تامر حسنى فى فيلم"مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم تامر حسنى مع الشاعر محمد القاياتى فى أغنية "مش تمثال" ضمن أحداث فيلم "مش أنا"، ومن ألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التي يتعاون فيها القاياتى مع تامر حسنى ، حيث تعاونا مؤخرًا من خلال أغنية "مبطلناش إحساس" ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذى" وهى من ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هانى محروس.

فى نفس سياق طرح النجم تامر حسنى على صفحة "فيس بوك" الإعلان الرسمى لفيلمه الجديد "مش أنا"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فى السينمات، واعتمد على عدد من المشاهد الكوميدية بينه وبين النجم ماجد الكدوانى.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.