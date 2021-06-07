شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى ينضم مؤخرًا لفريق فيلم "200 جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد السعدنى مؤخرًا لفريق عمل فيلم "200 جنيه"، وتم التعاقد معه على العمل الأيام الماضية، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال أيام قليلة، حيث انتهى المخرج أحمد أمين من تصوير 3 قصص من أحداث العمل وهم أحمد رزق ونيللى كريم وهانى رمزى، ويواصل مخرج العمل فى تصوير المشاهد فى العديد من الديكورات، ومن العمل من تأليف أحمد عبدالله.

فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كل من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

يذكر أن أحمد السعدنى شارك جمهوره مؤخراً متابعيه عبر حسابه على فيس بوك، بصورة نادرة لوالده النجم صلاح السعدنى وهو يحمله في طفولته، ونالت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها، متمنين دوام الصحة و العافية لوالده.