تامر حسني لـ سارة وفيق: فخور إني بقدم لأول مرة مخرجة شابة بعبقريتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص النجم تامر حسني، على توجيه رسالة للمخرجة سارة وفيق في أول تعاون يجمعهما معًا في فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وكتب تامر، عبر "ستوري" حسابه على "إنستجرام": "سارة وفيق.. فخور إني بقدم لأول مرة مخرجة شابة بعبقريتك دي.. ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي".

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومحمد عبد الرحمن، وسوسن بدر، وإياد نصار، وشيرين، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".