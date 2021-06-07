"افرد رجلك ومتخفش".. أحمد داود يحلق في الهواء أثناء ممارسة ركوب الأمواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان أحمد داود، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة خلال قضائه العطلة الصيفية على أحد الشواطئ.

وظهر داود، في الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو يحلق عاليا في الهواء أثناء ممارسته رياضة التزلج الشراعي وركوب الأمواج.

وعلّق على التجربة قائلا: "افرد رجلك وبصلي كده متخفش.. حاضر حاضر أهو".

يذكر أن آخر أعمال أحمد داود مسلسل "مملكة إبليس ج 2- نار الجنة" (2020) مع النجوم: غادة عادل، كريم قاسم، رانيا يوسف، إيمان العاصي، وسلوى خطاب وغيرهم، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.