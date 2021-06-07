فن ومشاهير

"افرد رجلك ومتخفش".. أحمد داود يحلق في الهواء أثناء ممارسة ركوب الأمواج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان أحمد داود، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة خلال قضائه العطلة الصيفية على أحد الشواطئ.

وظهر داود، في الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو يحلق عاليا في الهواء أثناء ممارسته التزلج الشراعي وركوب الأمواج.

وعلّق على التجربة قائلا: "افرد رجلك وبصلي كده متخفش.. حاضر حاضر أهو".

يذكر أن آخر أعمال أحمد داود مسلسل "مملكة إبليس ج 2- نار الجنة" (2020) مع النجوم: غادة عادل، كريم قاسم، ، إيمان العاصي، وسلوى خطاب وغيرهم، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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