فن ومشاهير

باسم ياخور ينعي المخرج محمد فردوس أتاسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان السوري باسم ياخور، المخرج السوري محمد فردوس أتاسي، الذي رحل يوم الأحد عن عمر ناهز 79 عاما.

ونشر "ياخور" صورة الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الأستاذ والمخرج فردوس أتاسي الذي أنجز الكثير من الأعمال الجميلة.. الرحمة لروحه اللهم ألهم عائلته وذويه الصبر والسلوان".

ونعت نقابة الفنانين ووزارة الإعلام في سوريا، المخرج محمد فردوس أتاسي، الذي توفي متأثرا بمضاعفات .

ويعد المخرج الراحل، واحدا من أبرز المخرجين السوريين، وهو من مواليد حمص عام 1942، درس الإخراج السينمائي في تشيكوسلوفاكيا، وحاز درجة الماجستير، وعضو في نقابة الفنانين منذ 1971، وشغل موقع رئيس دائرة المخرجين في التلفزيون السوري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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