"كفاية عشان مفقدش أعصابي".. سمية الخشاب توجه رسالة لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة لفيروس كورونا المستجد والذي يواصل انتشاره في العالم.

وكتبت "سمية" في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "من فضلك يا كورونا كفاية كده.. بليز يعني عشان مفقدش أعصابي".

ومن ناحية أخرى؛ شاركت سمية الخشاب في رمضان الماضي 2021 بمسلسل "موسى"، مع النجوم: محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، تارا عماد، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة "سينرجي".

كما تنتظر الخشاب طرح أحدث أغانيها "أوعدك" مع المطرب عمر كمال.