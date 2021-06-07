فن ومشاهير

"كفاية عشان مفقدش أعصابي".. سمية الخشاب توجه رسالة لفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة لفيروس المستجد والذي يواصل انتشاره في العالم.

وكتبت "سمية" في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "من فضلك يا كورونا كفاية كده.. بليز يعني عشان مفقدش أعصابي".

ومن ناحية أخرى؛ شاركت سمية الخشاب في رمضان الماضي 2021 بمسلسل "موسى"، مع النجوم: محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، تارا عماد، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة "سينرجي".

كما تنتظر الخشاب طرح أحدث أغانيها "أوعدك" مع المطرب عمر كمال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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