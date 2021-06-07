تامر حسني يحقق حلم مصابة بالسرطان بالغناء معه.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 03:50 صباحاً - حقق الفنان المصري تامر حسني أمنية فتاة تدعى ندى تعاني من ورم سرطاني في يدها، حيث دعاها لتسجيل أغنية تجمعهما معا في بادرة منه لدعمها.

وظهر تامر حسني وهو يدخل استوديو التسجيل أثناء غناء ندى التي تبلغ من العمر 15 عاما، وفور رؤيته لم تتمالك نفسها من الفرحة.

وكانت عائلة ندى قد تواصلت مع تامر حسني، وفور علمه بحالتها وافق على الفور، واتفق معهم على تحضير مفاجأة لها، ودعا أسرتها للذهاب إلى الاستوديو الخاص به في منزله على أنه ستوديو صوت ستجري فيه ندى بعض البروفات قبل الذهاب لمقابلة تامر والاتفاق معه على الأغنية، وهناك فوجئت بدخوله ورحب بها وسط سعادتها الغامرة ، وشاركها الغناء وحرص على التقاط الصور معها.

وشارك تامر حسني ندى غناء أغنية بعنوان “كبرنا وعقلنا” وسط أجواء من المرح.

ونشر محمد القوصي، مؤسس صفحة we make dreams come true، الفيديو الذي ظهرت فيه الفتاة، مندهشة وغير مصدقة لرؤية مطربها المفضل.

وكتب القوصي عبر صفحته بفيسبوك: “ندى بتحب تغني وبتعشق تامر حسني وكان حلمها أنها تشوفه وتسمعه صوتها. تواصلنا مع الفنان الجميل تامر حسني واستجاب بسرعة ورحب جدا بأنه يساعدنا على تحقيق حلم ندى الكبير جدا بالنسبة لها”.

وأضاف: “تامر دعانا في بيته عشان نسجل في الأستوديو الخاص بتاعه دويتو مع ندى واتفقنا أننا نعمل اللقاء ده مفاجأة لندى اللي كانت فاكرة أننا رايحين ستوديو صوت في الأول عشان تتمرن فيه قبل ما تقابل نجمها المفضل”.

ووجه القوصي الشكر لتامر حسني على استضافته لهم وتحقيقه حلم الفتاة بعد وقت قليل من توجيه الطلب له.