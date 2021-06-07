شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تكشف عن التصميم المفضل لشخصيتها في friends والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية جينيفر أنيستون عن أكثر تصميم لطاقم مفضل لشخصيتها في مسلسل friends على مدار أجزائه، وذلك بعدما عادت بصحبة نجوم العمل لتقدم جزء جديد يعرض حاليًا، حيث نشرت من خلال حسابها على موقع انستجرام عدة صور للطاقم واكتفت بالتعليق عليه بواسطة ايموشن يبدي اعجابها بما ترتديه شخصيتها في العمل من تصميم على مر سنوات من تقديم العمل.



رغم اختلاف الالون إلا أن التصميم واحد

موقع الديلى ميل بدوره لم يفوت الأمر ونشر تقرير حول ذلك أكد فيه أن جينيفر انيستون التي تعيش أفضل أوقاتها مع جمهورها في الوقت الحالي مؤكداً أن التصميم الأخير يعد المفضل لشخصية راشيل جرين اسم الدور التي تلعبه ضمن أحداث المسلسل.

من ناحية أخرى كشفت حلقة "لم الشمل" من مسلسل "Friends"، المزيد من الأسرار فبعد 17 عامًا اعترفت النجمة العالمية جينيفر أنيستون أنها مرت بقصة حب مع الممثل ديفيد شويمر أثناء المشاركة في مسلسل الأصدقاء، ولكنها كانت حبًا بلا أمل لأن كلاهما كان مرتبطًا وقتها، واعترفت أنيستون بذلك في حلقة لم الشمل التي عرضت الخميس الماضي على منصة HBO Max.

وذكرت صحيفة ميرور أن أنيستون كشفت أن الحب بينهما انقلب من التمثيل إلى الحقيقة، وتحولت الرومانسية بين شخصيتي روس جيلر وراشيل جرين من افتراضية إلى واقعية، بداية من عام 1995 ولمدة عامين، الطريف أن أنيستون اعترفت أنها هي التي بادرت بتحويل الدراما إلى واقع عندما طلبت من زميلها التدريب على مشاهد الرومانسية بعيدًا عن الكاميرا حتى يكون التمثيل واقعياً.

ويأتي لقاء لم الشمل بعد 17 عامًا من توقف المسلسل الكوميدي الذي يحكي قصة علاقات متشابكة تربط أكثر من 20 شخصاً في نيويورك. ولا يزال المسلسل يحظى بشعبية هائلة كلما أعيد عرضه على منصات البث، كما أن الفيلم الدعائي للحلقة حقق مايقرب من 20 مليون مشاهدة.