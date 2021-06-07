نوال الزغبي: “قلبي عم يوجعني”

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يونيو 2021 02:44 صباحاً - عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن غضبها من الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي وصل اليها بلدها خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي عن اغلب المناطق.

وكتبت نوال الزغبي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “بالنسبة للاصنام اللي قاعدين على الكراسي ! معن خبر إنو لبنان داخل بعتمة !!!! يعني الشعب اللبناني ما رح يكون عندو كهرباء!!!!! يعني شلل كللي!!!”.

والغريب ان البعض اعتبر صرخة نوال الزغبي كلام في السياسة وهو ما ردت عليه النجمة اللبنانية بالقول “سياسة!!!!!!! البلد رايح على عتمة يعني حتى مستشفيات ما رح يكون في!!!! واحد بدو يسكتنا والتاني بيقلي دوري الموتور يا عيب الشوم عليكن وين صرنا!!! ما بقى في انسانية!!!”.

وعادت نوال وعبرت عن المها مما يحدث لوطنها عبر الرد على الاعلامي اندريه داغر حيث كتبت: “قلبي عم يوجعني وكتير على بلدي اللي عم بيموت قدامنا وما قادرين نعمل شي!!”.

يذكر أن أسباب أزمة الكهرباء الحالية في لبنان تعود إلى عدم توافر الأموال اللازمة لاستيراد فيول الكهرباء كما أعلن أصحاب المولدات عن التقنين في إمداد الكهرباء في شبكة الكهرباء الموازية بسبب أزمة شحّ المازوت وتراجع تغذية كهرباء الدولة إلى مستويات قياسية.