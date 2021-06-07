منى زكي تتلقى تكريما خاصا عن "لعبة نيوتن" في نيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقام المركز الثقافى المصرى الأمريكى بنيويورك، احتفالا كبيرا لتكريم صناع مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وشاركت النجمة المصرية منى زكي بطلة المسلسل جمهورها الاحتفال، عبر خاصية ستورى على حسابها عبر تطبيق "أنستقرام"، بصور مع أبطال المسلسل وزوجها أحمد حلمي والفنانة جميلة عوض.







وقال أيمن معروف، المتحدث باسم المركز الثقافي المصري الأمريكي برئاسة المهندس طارق سليمان، ونائبه صالح زنفال: "مسلسل (لعبة نيوتن) نجح بشكل جماهيري، ولا نبالغ إذا قلنا إنه العمل الأنجح هذا الموسم بما أثاره من جدل واسع حول قضية إنجاب الأطفال فى أمريكا، والقوانين الأمريكية التى تمنع الأم عن مولودها إذا رأت أن الأم غير مستقرة نفسيًا وغير جديرة برعايته وتربيته".





مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من تأليف وإخراج تامر محسن.



