تامر حسني يحقق أمنية مريضة سرطان.. ما الحكاية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق النجم المصري تامر حسني، حلم إحدى معجباته، المريضة بالسرطان، وتدعى "ندى"، والتي كانت تمنى منذ فترة أن يسمع تامر صوتها.

ونشر الإعلامي المصري محمد القوصي، منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"وفيديو، يظهر خلاله الفنان تامر حسني، داخل الاستديو الخاص بمنزله، بينما تجلس فتاة أمام الميكروفون تغني، دون أن تدرك أن من يقف خلفها هو نجمها المفضل، وأنها في منزل تامر حسني.





وظهر تامر حسني خلال الفيديو وهو يدخل الاستوديو في صمت، قبل أن يفاجئ "ندى" بوجوده أمامها، ما جعلها في حالة دهشة وفرحة كبيرة، ثم شاركها غناء مقطع من أغنية "كبرنا وعقلنا".

الإعلامي المصري محمد القوصي، كشف كواليس لقاء ندى وتامر حسني، عبر منشوره، الذي قال خلاله: "ندى 15 سنة بتتعالج من ورم سرطاني في يدها وإن شاء الله تتعافى من المرض".





وأضاف: "ندي بتحب تغني وبتعشق تامر حسني وكان حلمها أنها تشوفه وتسمعه صوتها، تواصلنا مع الفنان الجميل تامر حسني واستجاب بسرعه ورحب جدا بأنه يساعدنا على تحقيق حلم ندي الكبير جدا بالنسبة ليها".

وتابع: "تامر دعانا في بيته عشان نسجل في الاستوديو الخاص بتاعه دويتو مع ندى، واتفقنا إننا نعمل اللقاء ده مفاجأة لندى اللي كانت فاكره إننا رايحين ستوديو صوت في الأول عشان تتمرن قبل ما تقابل نجمها المفضل".





واختتم منشوره قائلا: "شكرا جدا للنجم الجميل وصاحب القلب الحلو تامر حسني على استضافته لينا وتحقيق الحلم في خلال أيام معدودة من طلبها".





الإعلامي المصري محمد القوصي، هو مؤسس جروب We make dreams come true على "فيس بوك"، وتقوم فكرته على تحقيق أحلام الأطفال من مرضى السرطان. منهم من يختار دراجة، أو لعبة طيارة أو موبايل.

ونشر "القوصي" منذ أيام منشورا عن ندى، التي تحلم بالغناء مع تامر حسني، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، وحاول البعض المساعدة في الوصول إلى تامر حسني، إلى أن تحقق هذا الحلم لندى.





في السياق ذاته، قال "القوصي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، إن المبادرة التي يعمل عليها تحمل اسم "صانع الأحلام"، والهدف منها تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بالسرطان.



وأوضح أن مبادرته مستمرة منذ 15 عاما، وشارك فيها عدد كبير من نجوم الفن مثل أحمد السقا وكريم عبدالعزيز ودنيا سمير غانم، وهدفها الرئيسي رفع معنويات الأطفال مرضى السرطان.



