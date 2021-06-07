"يحيى الفخراني الصغير" يثير الجدل.. خسر 21 كيلوجراما من وزنه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأ الطفل محمد نصر الشهير "بشبيه يحيي الفخراني" جمهوره ومتابعيه بعدما نشر صورة له بشكل مختلف تمامًا عما كان يبدو عليه حيث بدى نحيفًا بعد أن خسر عدة كيلوجرامات، حتى أن البعض من متابعيه لم يتعرف عليه.

وتفاعل عدد كبير مع صورة الطفل الملقب بشبيه يحيي الفخراني، نظرًا للتشابه بينه وبين الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني في ملامح الوجه والشعر.

ومن ضمن التعليقات: "إنت عملت كدا وخسيت إزاي".. "برافو عليك إنك خسيت"... "برافو يا محمد عاش"، "كنت بحبك لما كنت قلبوظ".





كما داعبت المطربة ساندي، محمد الفخراني قائلة: "فخورة بيك على أد ما كنت بلعب في خدودك وأنت مقلبظ لكن مبسوطة منك أوي أنك خسيت".

والطفل اسمه الحقيقي محمد نصر، وبدأ التمثيل من خلال مسلسل "الزوجة الرابعة" إنتاج عام 2014، ويبلغ من العمر 15 عاما.

شارك أيضا في مسلسل "الرجل العناب" وكانت انطلاقته من خلال الظهور في مسلسل "صاحب السعادة" بطولة الزعيم عادل إمام.

وانتشرت شائعات تؤكد وجود صلة قرابة بينه والفنان يحيى الفخراني لكنه نفى ذلك تماما.







