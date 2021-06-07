دنيا سمير غانم تكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز.. رسالة حزينة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجهت خلالها الشكر للجمهور، بعد سيل الدعاء الذي واكب فترة مرض والدها الفنان القدير سمير غانم وما أعقب ذلك بعد وفاته.

وقالت دنيا سمير غانم في رسالتها الحزينة: "والله العظيم الدعاء هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي".

وأضافت: "هي لسة في العناية المركزة، وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسة ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده.. شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب".







وتوفي الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 سنة، بعد أزمة صحية ألمت به، نقل على إثرها إلى المستشفى رفقة زوجته دلال عبدالعزيز التي لا تزال تقبع في المستشفى مصابة بفيروس كورونا.

وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، ودفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، وتغيبت زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز عن حضور جنازته لعدم استقرار حالتها الصحية.