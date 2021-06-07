فيديو.. هالة صدقي تهدد: "عندي أسرار لو كشفتها جوزي مش هيدخل مصر تاني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة هالة صدقي أنها رفضت أي حوارات أو أحاديث مع زوجها منذ 7 سنوات، وتحديداً بعد أن غادر حياتها، رافضة أي حديث أو مكالمات عن طريق الهاتف.

وأشارت إلى أنها ساعدت والد زوجها في مرضه رغم أن زوجها لم يتواصل معها، قائلة: "ورحمة أمي، لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر".

وأوضحت "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تعرضت وأبناؤها منذ 7 سنوات للسب بألفاظ مسيئة من قبل زوجها عبر "فيسبوك".

وقالت إنه تحدث وكشف تفاصيل تخص منزلهما، مشيرة إلى أنه ورغم طلبها في "بيت الطاعة" فإنها لا تعرف سبب كل هذه الأحاديث، وأن دينها لا يوجد به "بيت طاعة" أو طلاق.





وكشفت هالة صدقي أنه خلال فترة سفر أولادها للمشاركة في بطولة رياضية تم القبض عليهم ومنعهم من السفر بعد تقديم زوجها طلبا بمنعهم من الخروج من مصر، مؤكدة أنها حاولت تجنيب أولادها هذه المشاكل ولكنها لم تستطع، متابعة: "معندناش طلاق وجوزي بيتكلم كده عشان الشهرة".

وتزوجت هالة صدقي بسامح سامي بعد قصة حب طويلة عام 2007، وأثمر هذا الزواج إنجاب التوأم" مريم وسامو".

وفي أغسطس/آب الماضي بدأت الحرب بين هالة صدقي وزوجها بعد اتهام الأخير لها بالاستيلاء على أمواله وقطعة أرض سعرها 8 ملايين جنيه.

وبلغ الخلاف مداه عندما اتهم الزوج هالة صدقي باستخدامها بويضات سيدة أخرى لحدوث حمل، وطالب بعمل تحليل dna لمعرفة أم أولاده، على حد تعبيره.

كما تقدم للقضاء لإلغاء توكيل قال إنه حرره لطليقته هالة صدقي لإعادة أرضه من جديد، متهما إياها باستغلال التوكيل في بيع الأرض دون علمه.