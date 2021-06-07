عودة "مكان هادئ" بجزء ثالث في هذا الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "بارامونت" الأمريكية للإنتاج السينمائي، موعد طرح الجزء الثالث من سلسلة أفلام الرعب A Quiet Place (مكان هادئ).

ووفقًا لموقع "ذا راب" الأمريكي، تطرح الشركة الجزء الثالث من السلسلة في 31 مارس/آذار 2023.

وذكر الموقع، أن جيف نيكولز سيتولى مهمة تأليف وإخراج الجزء الثالث، خلفًا لزميله جون كراسينسكي، مبتكر فكرة الفيلم الأصلية.

وأضاف الموقع، أن شركة بارامونت ستتعاون مع المنتجين: مايكل باي وأندرو فورم وبراد فولر، إضافة إلى جون كراسينسكي.





وصدر فيلم "أ كوايت بليس" لأول مرة عام 2018، للمخرج والمؤلف جون كراسينسكي، وحقق نجاحًا ساحقًا، إذ تجاوزت إيراداته 340 مليون دولار.

ويعرض في السينمات حاليًا الجزء الثاني من السلسلة، محافظًا على نفس المستوى من النجاح، إذ حقق قرابة 93 مليون دولار في أقل من شهر.

وكان من المفترض طرح الجزء الثاني في 20 مارس/آذار 2020، قبل أن يتأجل طرحه بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

وتتناول السلسلة قصة عائلة أبوت التي تصارع للبقاء على قيد الحياة، بعد أن سيطرت كائنات فضائية مفترسة على الأرض.



