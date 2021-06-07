شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"dogs" على مسرح الجمهورية منتصف يونيو الجارى ولمدة أربعة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد المخرج كمال عطية، لتقديم العرض المسرحى "dogs" على مسرح الجمهورية خلال أيام 13، 14، 15، 16 يونيو، فى تمام الساعة السابعة مساءً، والعرض من إنتاج مسرح الشباب وهو مشروع تخرج الدفعة الثانية من ورشة ابدأ حلمك التى يقيمها مسرح الشباب، ومن تأليف محمود جمال الحدينى، استعراضات ضياء شفيق، ملابس أميره صابر، موسيقى محمد حسنى، مكياج إسلام عباس، وبطوله 28 شابا من خريجى الدفعة الثانية لورشة أبدأ حلمك .

ويقول المخرج كمال عطية فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تجربة عرض "Dogs" هى تجربة فريدة وغير تقليدية فى المسرح المصرى، حيث أنها أقرب للتجارب الأجنبية مثل cats وغيرها ولكنها فى المجمل لا تشبهها، وتدور فكره العرض حول مجموعة من كلاب الشوارع الذين يتم وضعهم فى مكان محدد ونكتشف صفات وقصص كلا منهم خلال أحداث العرض .