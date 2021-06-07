شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Fast & Furious 9 يحقق 250 مليون دولار عالميا والصين تحصد نصيب الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious 9، في تحقيق إيرادات قدرها 250 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، منذ عرضه عالميا في 25 مايو الماضي، حيث احتلت الصين نصيب الأسد في الإيرادات بحوال 203 ملايين دولار.

ووفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة فارايتي، فإن الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furious، نجح في تخطي التوقعات التي تم إعدادها مسبقا للإيرادات، حيث يواصل الفيلم جميع الإيرادات تزامنا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية التي نفذتها بعض الدول، بعد تخطي الموجة الأخيرة من كورونا.

وفى آخر تحديث في إيرادات الفيلم بالشرق الأوسط، حقق فيلم Fast & Furious 9 إيرادات وصلت إلى 6.2 مليون دولار، بينما حقق 8.2 مليون دولار في روسيا و 2.4 مليون دولار في هونج كونج، بالإضافة إلى 12.4 مليون دولار أمريكى من IMAX وهو ثاني أعلى إجمالي على الإطلاق، حيث إن الإصدار الوحيد الذي يحتوي على إجمالي IMAX أعلى هو "Captain America: Civil War"، والذي تم إصداره في 26 دولة أكثر من إصدار "F9" في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

في حين أن هذه البداية لا تزال تترك "F9" أمام طريق طويل للوصول إلى مليار دولار في جميع أنحاء العالم، تأمل Universal في أن تتعافى الدول الأخرى بما يكفي من COVID-19، بحيث يتم تخفيف قيود المسرح بحلول الوقت الذي يتوسع فيه الفيلم في يوني، حيث إنه من المقرر طرح الفيلم في الولايات المتحدة في 25 يونيو المقبل، وسيتم طرحه في المناطق الأوروبية الرئيسية في أوائل يوليو، وفقا للتقرير الذى نُشر على موقع "THE WRAP".