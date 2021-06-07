شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لـ هارى ستايلز فى زي الضابط بكواليس أحدث أفلامه My Policeman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم هارى ستايلز، تصوير مشاهده في أحدث أعماله السينمائية المنتظرة والممثلة فى فيلم My Policeman وذلك بشوارع لندن وتحديدًا شاطئ مدينة برايتون، وفقًا لموقع الديلى ميل الذى أكد أن النجم الشهير يركز على الانتهاء من الفيلم خلال الفترة الجارية حيث يعول عليه بصورة كبيرة خاصة أنه يمثل عودته للسينما بعد غياب طويل.



الممثل هارى ستايلز

ويجسد هارى ستايلز دور ضابط في العمل، مثلما ظهر خلال الصور التي رصدته بزي ضابط في إنجلترا، حيث يعود بالعمل إلى أربعينيات القرن الماضى.



هارى ستايلز على شاطىء برايتون

فيلم My Policeman من بطولة جينا ماكي، إيما كورين، هاري ستايلز، لينوس روش، ديفيد داوسون، روبرت إيفريت، على أن يجسد ستايلز خلال أحداث الفيلم دور ضابط شرطة يحمل اسم توم بورجس مثلما كشف موقع ذا صن فى وقت سابق.



هارى ستايلز فى صورة أخرى

أضاف أن المغنى الذى حصد جائزة بحفل توزيع جوائز الجرامى في ابريل من العام الجارى كأفضل أداء لأغنية بوب، وذلك عن أغنيته Watermelon Sugar، بصدد صبغ شعره وتغييره لونه من الأشقر إلى الأسود حتى يكون ملائمًا للدور بصورة أكبر، ومن المفترض أن تدور أحداث فيلم هارى ستايلز الجديد وسط مدينة برايتون فى إنجلترا.



هارى ستايلز بالكمامة فى الكواليس

ويعتبر الفيلم بمثابة عودته للسينما بعد أربع أعوام من الغياب حينما شارك فى بطولة فيلم Dunkirk الذى حقق نجاحًا كبيرًا فترة عرضه آنذاك بدور العرض السينمائية.



هارى ستايلز

جدير بالذكر أن هارى ستايلز ارتبط فى بداية عام 2021 بعلاقة جديدة فى حياته العاطفية، وذلك بعدما تم رصد أكثر من صورة رومانسية له تجمعه مع الممثلة والمخرجة اوليفيا وايلد، ما دفع المواقع الأجنبية للتكهن بوجود علاقة جديدة بين الثنائى.