عزيزة حلمي.. فقدت نجلها الوحيد ووالدها قاطعها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل ذكرى ميلاد الفنانة القديرة عزيزة حلمي، إذ ولدت يوم 6 يونيو عام 1929 في محافظة الشرقية.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن عزيزة حلمي:

- اشتهرت الفنانة عزيزة حلمي في معظم أفلامها بتجسيد دور "الأم" في السينما المصرية.

- قدمت "حلمي" منذ أول أفلامها "قبلني يا أبي" دور الأم، إذ جسدت دور والدة محمد فوزي، رغم أنها كانت تصغره في السن، وهو ما فسرته سبب استمرارها في تقديم دور الأم.

- أغلب أدوارها كانت مثالا واضحا للأم التي تعيش في حالة فقر ولكن على الرغم من ذلك تسعى لتربية أبنائها، وتعليمهم القيم والمبادئ رغم ما تمر به من ظروف قاسية.

- ومن أشهر أفلامها "ظلموني الناس" و"حماتي قنبلة ذرية" و"سيدة القطار" و"الملاك الظالم" و"الوسادة الخالية" و"شاطئ الأسرار" وغيرها.

- عملت عزيزة حلمي في الإذاعة مع محمد محمود شعبان "بابا شارو" في برنامج "عذراء الربيع"، ومن أشهر أعمالها الإذاعية مسلسل "عيلة مرزوق أفندي".

- تزوجت عزيزة حلمي من الكاتب الروائي علي الزرقاني وأنجبت منه أبنها الوحيد، وذات يومًا فقدت عزيزة نجلها ، وتوفي أثر وعكة صحية شديدة.

- قالت إن والدها قاطعها بعد عملها في التمثيل، لكنها تحولت لمصدر فخر لعائلتها فيما بعد.

- وفي آخر لقاء للفنانة عزيزة حلمي في برنامج "شموع"، مع الإعلامية سهام صبري، قالت إنها فقدت نجلها الوحيد، ولكنها أثرى أم في العالم بعدد الأبناء.

- وعن لقائها بالكاتب علي الزرقاني، قالت: "تعرفت عليه في المعهد، ثم تزوجنا، وكان لا يفضل أن تجمعني به أي أعمال، ما عدا فيلم المراهقات، الذي وافق عليه بعد أن طلبت منه الفنانة ماجدة مشاركتي في الفيلم، وبالفعل عملت دور أم الفنانة زيزي مصطفى".

- وقالت عزيزة إنها "شاركت في فيلم (أيامنا الحلوة) وجسدت دور امرأة مجنونة، طول الفيلم كنت حاملة لقطة، وهذا الدور علم مع الجمهور لدرجة أني كنت أسال عن القطة في الشارع".